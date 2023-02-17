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16 февраля, 23:03

В Сирии произошло ещё одно землетрясение

SANA: В сирийской провинции Идлиб зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4

На северо-западе сирийской провинции Идлиб вечером 16 февраля зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает агентство SANA, ссылаясь на сейсмологический центр.

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 21:47 по местному времени (совпадает с московским). Очаг землетрясения залегал на глубине 18,8 километра и находился на расстоянии 61 километра от города Идлиб.

Чуть ранее в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,1. В результате обрушилось несколько зданий, которые были повреждены после землетрясения 6 февраля.

В Турции спустя 257 часов после землетрясения достали из-под завалов живую девушку

В Турции спустя 257 часов после землетрясения достали из-под завалов живую девушку

Напомним, в результате мощнейшего за последние 100 лет землетрясения в Турции погибло уже более 38 тысяч человек. Подземные толчки также ощущались в соседней Сирии. Число погибших на подконтрольной правительству части САР составляет более 3,5 тыс. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российских спасателей, которые помогают в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын
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