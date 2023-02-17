В Сирии произошло ещё одно землетрясение

На северо-западе сирийской провинции Идлиб вечером 16 февраля зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает агентство SANA, ссылаясь на сейсмологический центр.

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 21:47 по местному времени (совпадает с московским). Очаг землетрясения залегал на глубине 18,8 километра и находился на расстоянии 61 километра от города Идлиб.