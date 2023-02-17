В Сирии произошло ещё одно землетрясение
SANA: В сирийской провинции Идлиб зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4
На северо-западе сирийской провинции Идлиб вечером 16 февраля зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает агентство SANA, ссылаясь на сейсмологический центр.
По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 21:47 по местному времени (совпадает с московским). Очаг землетрясения залегал на глубине 18,8 километра и находился на расстоянии 61 километра от города Идлиб.
Чуть ранее в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,1. В результате обрушилось несколько зданий, которые были повреждены после землетрясения 6 февраля.
Напомним, в результате мощнейшего за последние 100 лет землетрясения в Турции погибло уже более 38 тысяч человек. Подземные толчки также ощущались в соседней Сирии. Число погибших на подконтрольной правительству части САР составляет более 3,5 тыс. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российских спасателей, которые помогают в ликвидации последствий стихийного бедствия.
ТАСС / Валерий Шарифулин