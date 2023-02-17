Жертвами землетрясения в Сирии стали более 3,5 тысячи человек
Число погибших на подконтрольной правительству части Сирии составляет более 3,5 тыс. Об этом заявил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов со ссылкой на Минздрав арабской республики.
"Число погибших на подконтрольной правительству территории составляет 3513, более 7396 человек пострадали", — заявил Гуринов в рамках брифинга.
В результате сейсмособытия разрушено свыше 1520 зданий, при этом 611 — полностью, более 45 тысяч человек остались без жилья. По словам контр-адмирала, активная фаза спасательной операции по поиску пострадавших к настоящему моменту завершена. Продолжаются разбор завалов с использованием инженерной техники, извлечение тел погибших, а также оказание гуманитарной и медицинской помощи населению
Лайф напоминает, что мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Подземные толчки также ощущались в соседней Сирии. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российских спасателей, которые помогают в ликвидации последствий стихийного бедствия.
ТАСС / Валерий Шарифулин