В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,9

Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом информирует управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Подземные толчки зарегистрированы в 20:32 по местному времени (совпадает с московским) в районе Нурхак", — говорится в сообщении ведомства.

Очаг землетрясения располагался на глубине семь километров.