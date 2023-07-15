В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,9
Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом информирует управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Подземные толчки зарегистрированы в 20:32 по местному времени (совпадает с московским) в районе Нурхак", — говорится в сообщении ведомства.
Очаг землетрясения располагался на глубине семь километров.
Ранее Лайф рассказывал, как житель турецкой Малатьи броском камня снёс пострадавший при землетрясении дом. После попадания здание рухнуло в считаные секунды, оставив после себя груду кирпичей.
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Twitter / Yunus Sezer