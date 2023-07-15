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15 июля, 20:21

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,9

Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом информирует управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Подземные толчки зарегистрированы в 20:32 по местному времени (совпадает с московским) в районе Нурхак", — говорится в сообщении ведомства.

Очаг землетрясения располагался на глубине семь километров.

"Затронет семь провинций": Жителей Турции предупредили о возможном мощном землетрясении

"Затронет семь провинций": Жителей Турции предупредили о возможном мощном землетрясении

Ранее Лайф рассказывал, как житель турецкой Малатьи броском камня снёс пострадавший при землетрясении дом. После попадания здание рухнуло в считаные секунды, оставив после себя груду кирпичей.

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Twitter / Yunus Sezer

Юлия Коновалова
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