В Турции мужчина броском камня снёс пострадавший при землетрясении дом

В Турции житель Малатьи снёс здание, серьёзно пострадавшее из-за февральских землетрясений, пишет портал Onedio. Для этого ему достаточно было бросить камень, после чего многоэтажка попросту рухнула.

Момент, когда житель Малатьи в Турции бросил камень в дом и тот рухнул. Видео © Twitter / @bpthaber

На опубликованных кадрах видно, что мужчина бросает камень в многоэтажку, которая значительно пострадала после прошедших землетрясений: окна и двери отсутствовали, а по стенам ползли трещины. После попадания камня здание рухнуло в считаные секунды, оставив после себя груду кирпичей.

Впрочем, вряд ли всё дело в какой-то суперсиле мужчины, ведь магнитуда февральских землетрясений составила 7,7 и 7,6. Позже в регионе случились новые толчки, но уже меньшей магнитудой.