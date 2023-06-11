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11 июня, 10:15

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Турции

В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 71 километре к северо-западу от города Кахраманмараш. В этом населённом пункте проживают свыше 370 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

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А ранее была названа одна из возможных причин чудовищного землетрясения в Турции. Его могло вызвать извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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