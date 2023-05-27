Названа одна из возможных причин чудовищного землетрясения в Турции: всё дело в вулкане

Названа одна из вероятных причин катастрофического землетрясения в Турции. Как пишет kp.ru, свою роль могли сыграть последствия извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане, продлившегося с 14 по 15 января 2022 года. Геологическое событие стало самым мощным за всю историю наблюдений: было сравнимо со взрывом 600 Хиросим, а столб пепла поднялся на 60 километров.

Более того, детекторы глобальной системы GLD360, отслеживающей электрические феномены в атмосфере, зафиксировали рекордные 590 тысяч молний, которые вулкан метнул всего за несколько часов. Специалисты опасались, что извержение может спровоцировать образование озоновой дыры, однако всё, видимо, куда хуже. Как выяснили учёные из Мельбурнского королевского технологического университета, в ионосфере (находится на высоте 80–100 километров и наполнена заряженными частицами) прямо над Австралией надулся гигантский плазменный пузырь.

Они отметили, что ионосферу трясло так, будто причиной стала мощнейшая вспышка на Солнце. По мнению учёных, подобные "подогревания" одной из частей слоя могут вызывать изменение погоды в другой его части. Кроме того, согласно одной из гипотез, именно ионосфера влияет на устойчивость литосферных плит и, соответственно, приводит их в движение.