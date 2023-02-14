МЧС начинает выводить группировку спасателей из Турции и Сирии
МЧС РФ начинает выводить группировку из пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, так как проведение поисково-спасательной операции завершается, к разбору завалов приступает тяжёлая техника. Об этом сообщил глава российского ведомства Александр Куренков.
"К разбору завалов привлечена тяжёлая техника. В этой связи президентом принято решение [о выводе] группировки МЧС России", — отметил он в ходе телемоста с оперативными группами МЧС в Турции и Сирии.
Куренков напомнил, что Россия стала одной из первых стран, пришедших на помощь Анкаре и Дамаску. В Турции наши спасатели вытащили живыми из-под завалов шестерых человек, в Сирии — троих, а также оказали помощь более 830 пострадавшим.
Напомним, в Турции 6 февраля произошло сильнейшее почти за 100 лет землетрясение магнитудой 7,7. Власти республики сравнили его мощность с взрывом 500 атомных бомб. По последним данным, жертвами удара стихии стали более 31 тысячи человек, а под завалами, по мнению сейсмологов, может находиться ещё 184 тысячи. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе Сирии, где погибло более восьми тысяч человек.
ТАСС / МЧС России