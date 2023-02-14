МЧС начинает выводить группировку спасателей из Турции и Сирии

МЧС РФ начинает выводить группировку из пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, так как проведение поисково-спасательной операции завершается, к разбору завалов приступает тяжёлая техника. Об этом сообщил глава российского ведомства Александр Куренков.

"К разбору завалов привлечена тяжёлая техника. В этой связи президентом принято решение [о выводе] группировки МЧС России", — отметил он в ходе телемоста с оперативными группами МЧС в Турции и Сирии.