На Филиппинах эвакуируют десять тысяч человек из-за угрозы извержения вулкана

На филиппинском острове Лусон началась эвакуация десяти тысяч человек из провинции Албай после объявления угрозы извержения вулкана Майон. Об этом информирует местный телеканал GMA.

Сначала эвакуируют 2,4 тысячи семей, проживающих в четырёхкилометровой зоне постоянной опасности извержения вулкана, а в случае повышения уровня опасности — дополнительно ещё 16 тысяч человек.