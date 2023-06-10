На Филиппинах эвакуируют десять тысяч человек из-за угрозы извержения вулкана
На филиппинском острове Лусон началась эвакуация десяти тысяч человек из провинции Албай после объявления угрозы извержения вулкана Майон. Об этом информирует местный телеканал GMA.
Сначала эвакуируют 2,4 тысячи семей, проживающих в четырёхкилометровой зоне постоянной опасности извержения вулкана, а в случае повышения уровня опасности — дополнительно ещё 16 тысяч человек.
А ранее была названа одна из возможных причин чудовищного землетрясения в Турции. Его могло вызвать извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.
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twitter.com / manilabulletin