На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Аэропорт итальянского города Катания, что на острове Сицилия, приостановил работу из-за извержения вулкана Этна. Об этом сообщает управляющая компания воздушной гавани.

"В связи с извержением вулкана Этна и выбросом вулканического пепла <…> выполнение рейсов приостанавливается до восстановления нормальных условий безопасности", — говорится на странице аэропорта в "Твиттере".

Издание La Sicilia со ссылкой на специалистов Национального института геофизики и вулканологии (INGV) сообщает, что в районе вершины вулкана сохраняется облачный покров, поэтому проводить наблюдения через сеть видеонаблюдения не представляется возможным. По словам вулканолога Бориса Бенке, вероятно, "виноват" Юго-Восточный кратер". Выпадение пепла зарегистрировано в Катании и городе Адрано.