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21 мая, 13:40

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Аэропорт Катании сообщил о приостановке работы из-за извержения вулкана Этна

<p>Извержение вулкана Этна на Сицилии. Обложка © Facebook (запрещён в РФ, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Boris Behncke</p>

Извержение вулкана Этна на Сицилии. Обложка © Facebook (запрещён в РФ, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Boris Behncke

Аэропорт итальянского города Катания, что на острове Сицилия, приостановил работу из-за извержения вулкана Этна. Об этом сообщает управляющая компания воздушной гавани.

"В связи с извержением вулкана Этна и выбросом вулканического пепла <…> выполнение рейсов приостанавливается до восстановления нормальных условий безопасности", — говорится на странице аэропорта в "Твиттере".

Издание La Sicilia со ссылкой на специалистов Национального института геофизики и вулканологии (INGV) сообщает, что в районе вершины вулкана сохраняется облачный покров, поэтому проводить наблюдения через сеть видеонаблюдения не представляется возможным. По словам вулканолога Бориса Бенке, вероятно, "виноват" Юго-Восточный кратер". Выпадение пепла зарегистрировано в Катании и городе Адрано.

Горячие точки: Обнаружено 19 тысяч ранее неизвестных вулканов

Горячие точки: Обнаружено 19 тысяч ранее неизвестных вулканов

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что ликвидация последствий пеплопада вулкана Шивелуч в регионе будет продолжаться всё лето. По его словам, уже удалось вывезти около 22 тысяч кубометров снежно-пепловой массы.

Никита Никонов
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