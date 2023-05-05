Горячие точки: Обнаружено 19 тысяч ранее неизвестных вулканов О них не знали в основном потому, что они подводные. В этом-то их самая большая опасность, и лучше всех об этом знают моряки-подводники. 4 мая, 23:40 Подводный вулкан. Обложка © Getty Images / iStock

Это американская военная атомная подлодка USS San Francisco после столкновения с подводной горой, которой не было на карте. Инцидент случился в 2005 году в Тихом океане, неподалёку от острова Гуам. Судно следовало на 160-метровой глубине, как писали в отчёте, на максимальной скорости.

Атомная субмарина USS San Francisco после столкновения с подводной горой в 2005 году. Фото © Wikipedia / U.S. Navy / Mark Allen Leonesio

Помощник машиниста погиб от травм головы. Ещё у почти сотни из 137 членов экипажа были разнообразные травмы: от каких-то незначительных и до переломов, рваных ран, вывихов плеча и прочего. Была опасность, что вообще не удастся всплыть.

Этот случай стал одним из весомых аргументов в руках геофизиков и океанологов, которые всячески призывают приложить максимально возможные силы и средства для выявления подводных гор.

Подводная гора — это на самом деле подводный вулкан. И даже если он недействующий, всё равно как минимум для субмарин приятного явно мало. Но, вообще, из вулканов подводных за год извергается раз в 12 или даже 15 больше материала, чем из вулканов на суше. Вот как, к примеру, выглядит извержение подводного вулкана Западная Мата между Фиджи и Самоа (в Полинезии).

Извержение подводного вулкана Западная Мата в Тихом океане. Фото © Wikipedia / NOAA / National Science Foundation

Он возвышается над дном океана на 2900 метров. Вершина находится на глубине 1174 метра. Интересно, что этот вулкан — так же, как и многие другие в океанах, — может извергаться долгие годы подряд. К примеру, не успокаивался с 1996 по 2008 год. Двенадцать лет.

Где могут быть такие неожиданности: внимательнее всего учёные обследуют границы литосферных плит. Там, где одна плита как бы заходит под другую и провоцирует выход магмы на поверхность. Это называется зоной субдукции. Вдоль линии этого соприкосновения и образуются целые россыпи вулканов. Вот, к примеру, глобальная карта всех зон субдукции.

Глобальная карта зон субдукции. Фото © usgs.gov

Как узнать о существовании подводного вулкана без жертв и разрушений? Космическая эра подарила для этого хороший способ — спутниковую альтиметрию (то есть высотометрию). Как она работает: спутник посылает к Земле радиоимпульс и ждёт, когда он отразится от поверхности и вернётся назад. По тому, сколько для этого потребовалось времени, определяют расстояние между спутником и поверхностью. Так и складывается картина рельефа.

До сих пор было известно 24 тысячи подводных гор. Недавно учёные обобщили более совершенные данные последних лет и заявили, что список пополнился ещё на 19 тысяч вулканов. В основном они высотой от 700 метров и до нескольких километров. Обнаружились горы практически повсюду: и в Тихом океане, и в Индийском, и в Атлантике. Исследователи говорят, это не только полезная информация для моряков, но и большая помощь в изучении загадочной внутренней жизни Земли.

Авторы Адель Романенкова