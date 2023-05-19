Ликвидация последствий пеплопада на Камчатке будет продолжаться всё лето

Устранение последствий пеплопада после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке продлится всё лето, предупредил губернатор региона Владимир Солодов на прошедшем совещании по ликвидации последствий пеплопада.

"Наша задача — обеспечить комфортную и качественную жизнь людей и нивелировать факторы риска. В зоне влияния пеплопада в Камчатском крае оказались 5267 человек. Мы сейчас продолжаем ликвидацию последствий, она будет идти в течение всего летнего периода", — заявил Солодов.

По его словам, около 22 тысяч кубометров снежно-пепловой массы уже удалось вывезти. Солодов подчеркнул, что в первые дни после выпадения пепла в пробах воды был найден большой объём примесей, из-за чего пришлось перекрыть гражданам доступ к водозабору с питьевой водой, так как он является поверхностным.