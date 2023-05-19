Ликвидация последствий пеплопада на Камчатке будет продолжаться всё лето
Губернатор Солодов: Ликвидация последствий пеплопада на Камчатке займёт лето
Устранение последствий пеплопада после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке продлится всё лето, предупредил губернатор региона Владимир Солодов на прошедшем совещании по ликвидации последствий пеплопада.
"Наша задача — обеспечить комфортную и качественную жизнь людей и нивелировать факторы риска. В зоне влияния пеплопада в Камчатском крае оказались 5267 человек. Мы сейчас продолжаем ликвидацию последствий, она будет идти в течение всего летнего периода", — заявил Солодов.
По его словам, около 22 тысяч кубометров снежно-пепловой массы уже удалось вывезти. Солодов подчеркнул, что в первые дни после выпадения пепла в пробах воды был найден большой объём примесей, из-за чего пришлось перекрыть гражданам доступ к водозабору с питьевой водой, так как он является поверхностным.
После пеплопада более двух тысяч человек прошли медобследование. Взрослые и дети, имеющие показания, будут направлены на оздоровление в санатории, добавил губернатор.
Напомним, извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось утром 11 апреля. Толщина слоя пепла в некоторых местах достигала 20 сантиметров. Пострадали не только люди, но и животные, часть из которых были вынуждены мигрировать. Учёные предупредили о возможной гибели некоторых видов. А 22 апреля в пострадавшем от пеплопада Усть-Камчатском районе Камчатки ввели режим ЧС.