Пепел с вулкана на Камчатке обрёк некоторых животных на гибель

После извержения Шивелуча на западе Усть-Камчатского района и, как следствие, обильного пеплопада, часть видов животных были вынуждены мигрировать. Некоторые же обречены на гибель. Об этом рассказал научный сотрудник лаборатории экологии животных Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН Александр Валенцев. При этом он отметил, что камчатским медведям опасаться нечего, ведь даже большие объёмы пепла толщиной до восьми сантиметров им нипочём.

"Сейчас из берлог выходят самцы, медведицы с медвежатами будут лежать до середины мая. Когда медведи выходят из берлог, они ничего не едят до второй половины мая, у них много жира, накопленного с прошлого года. На этих запасах они спокойно ждут, когда появится зелёная трава", — пояснил Валенцев в беседе с ИА "Кам 24".

Зато, по его словам, тяжело придётся мышевидным: полёвкам, леммингам, землеройкам. На данный момент они в порядке, так как живут под снегом. Но когда он растает, в местах обильного пеплопада трава будет пробиваться дольше, что усложнит добычу этими животными пищи. В миграцию частично подались соболи, зайцы, лисицы, росомахи, лоси и рыси. Сурков, живущих в предгорьях, может ожидать гибель. Под угрозой и снежные бараны, которым некуда идти.