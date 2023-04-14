На Камчатке признали небезопасным воздух в районе извержения вулкана

На Камчатке Роспотребнадзор признал воздух в Ключах, Усть-Камчатске, Атласово и в селе Долиновка опасным после извержения вулкана. Об этом свидетельствуют результаты пробы воздуха, воды и снега на санитарно-химические и радиологические показатели после пеплового выброса.

"По результатам исследования атмосферного воздуха установлено превышение взвешенных частиц PM2,5 в полтора раза в посёлке Ключи и в 1,2 раза — в селе Долиновка", – сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Там пояснили, что речь идёт о воздушном загрязнителе, который состоит из твёрдых микрочастиц и мельчайших капель жидкости. Если он на протяжении долгого времени попадает в организм, у человека могут развиться заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Поэтому местным жителям посоветовали закрыть вентиляционные каналы материалом, который не допускает приток воздуха, проводить дома влажную уборку. А при выходе на улицу надевать респираторы и маски.