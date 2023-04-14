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14 апреля, 00:12

На Камчатке признали небезопасным воздух в районе извержения вулкана

Роспотребнадзор: Воздух в районе извержения Шивелуча на Камчатке небезопасен

На Камчатке Роспотребнадзор признал воздух в Ключах, Усть-Камчатске, Атласово и в селе Долиновка опасным после извержения вулкана. Об этом свидетельствуют результаты пробы воздуха, воды и снега на санитарно-химические и радиологические показатели после пеплового выброса.

"По результатам исследования атмосферного воздуха установлено превышение взвешенных частиц PM2,5 в полтора раза в посёлке Ключи и в 1,2 раза — в селе Долиновка", – сообщает региональное управление Роспотребнадзора. 

Там пояснили, что речь идёт о воздушном загрязнителе, который состоит из твёрдых микрочастиц и мельчайших капель жидкости. Если он на протяжении долгого времени попадает в организм, у человека могут развиться заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Поэтому местным жителям посоветовали закрыть вентиляционные каналы материалом, который не допускает приток воздуха, проводить дома влажную уборку. А при выходе на улицу надевать респираторы и маски.

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Напомним, сильное извержение вулкана Шивелуч случилось утром 11 апреля. Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления. На следующий день вулкан выбросил в небо несколько столбов пепла, высота наибольшего из которых составила десять километров над уровнем моря.

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Анатолий Симоненко
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