На Камчатке признали небезопасным воздух в районе извержения вулкана
Роспотребнадзор: Воздух в районе извержения Шивелуча на Камчатке небезопасен
На Камчатке Роспотребнадзор признал воздух в Ключах, Усть-Камчатске, Атласово и в селе Долиновка опасным после извержения вулкана. Об этом свидетельствуют результаты пробы воздуха, воды и снега на санитарно-химические и радиологические показатели после пеплового выброса.
"По результатам исследования атмосферного воздуха установлено превышение взвешенных частиц PM2,5 в полтора раза в посёлке Ключи и в 1,2 раза — в селе Долиновка", – сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Там пояснили, что речь идёт о воздушном загрязнителе, который состоит из твёрдых микрочастиц и мельчайших капель жидкости. Если он на протяжении долгого времени попадает в организм, у человека могут развиться заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Поэтому местным жителям посоветовали закрыть вентиляционные каналы материалом, который не допускает приток воздуха, проводить дома влажную уборку. А при выходе на улицу надевать респираторы и маски.
Напомним, сильное извержение вулкана Шивелуч случилось утром 11 апреля. Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления. На следующий день вулкан выбросил в небо несколько столбов пепла, высота наибольшего из которых составила десять километров над уровнем моря.
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