МЧС отправили "откапывать" засыпанный пеплом посёлок на Камчатке

На Камчатке колонна техники отправлена в посёлок Ключи, чтобы помочь местным жителям расчистить их населённый пункт от пепла с вулкана Шивелуч. Об этом сообщили в МЧС РФ.

"В составе колонны — самосвалы, экскаваторы, фронтальный и мини-погрузчики. По прибытии 20 сотрудников спасцентра будут оказывать помощь местной администрации в вывозе пепла с территории социально значимых объектов", — рассказали в ведомстве.

В засыпанных пеплом населённых пунктах организовали подвоз воды, выдачу одноразовых медицинских масок. Опасность Шивелуча для самолётов пока понизили с красного до оранжевого уровня. Правда, это всё ещё означает, что от полётов в этой зоне лучше воздержаться.

Местным жителям по-прежнему рекомендуют не приближаться к проснувшемуся вулкану на расстояние менее 25 километров.