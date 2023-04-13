МЧС отправили "откапывать" засыпанный пеплом посёлок на Камчатке
В посёлок Ключи на Камчатке после извержения вулкана отправлена колонна МЧС
Пепел после извержения вулкана Шивелуч накрыл посёлок Ключи. Фото © Telegram / Super volcanology
На Камчатке колонна техники отправлена в посёлок Ключи, чтобы помочь местным жителям расчистить их населённый пункт от пепла с вулкана Шивелуч. Об этом сообщили в МЧС РФ.
"В составе колонны — самосвалы, экскаваторы, фронтальный и мини-погрузчики. По прибытии 20 сотрудников спасцентра будут оказывать помощь местной администрации в вывозе пепла с территории социально значимых объектов", — рассказали в ведомстве.
В засыпанных пеплом населённых пунктах организовали подвоз воды, выдачу одноразовых медицинских масок. Опасность Шивелуча для самолётов пока понизили с красного до оранжевого уровня. Правда, это всё ещё означает, что от полётов в этой зоне лучше воздержаться.
Местным жителям по-прежнему рекомендуют не приближаться к проснувшемуся вулкану на расстояние менее 25 километров.
Напомним, мощное извержение вулкана Шивелуч произошло утром 11 апреля (20:44 по Москве). Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления. Позже, 12 апреля, вулкан выбросил в небо несколько столбов пепла, высота наибольшего из которых составила десять километров над уровнем моря.