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1 мая, 02:41

Землетрясение произошло в районе вулкана Шивелуч на Камчатке

В районе камчатского вулкана Шивелуч зафиксировано землетрясение магнитудой 5

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5 в районе камчатского вулкана Шивелуч. Об этом информирует филиал Геофизической службы РАН.

"Сегодня ночью в 02:50 в районе вулкана Шивелуч на глубине 2 км произошло землетрясение магнитудой 5,0, ощущавшееся в посёлке Ключи", — сказано в сообщении.

Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски

Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски

Ранее Лайф писал, что жители полуострова Камчатка ощутили толчки магнитудой 4,5. Очаг стихии залегал в 122 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 65,6 километров.

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"Инфо-Камчатка" / Ю. Демянчук

Арина Родионова
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