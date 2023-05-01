Землетрясение произошло в районе вулкана Шивелуч на Камчатке
В районе камчатского вулкана Шивелуч зафиксировано землетрясение магнитудой 5
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5 в районе камчатского вулкана Шивелуч. Об этом информирует филиал Геофизической службы РАН.
"Сегодня ночью в 02:50 в районе вулкана Шивелуч на глубине 2 км произошло землетрясение магнитудой 5,0, ощущавшееся в посёлке Ключи", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал, что жители полуострова Камчатка ощутили толчки магнитудой 4,5. Очаг стихии залегал в 122 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 65,6 километров.