Землетрясение произошло в районе вулкана Шивелуч на Камчатке

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5 в районе камчатского вулкана Шивелуч. Об этом информирует филиал Геофизической службы РАН.

"Сегодня ночью в 02:50 в районе вулкана Шивелуч на глубине 2 км произошло землетрясение магнитудой 5,0, ощущавшееся в посёлке Ключи", — сказано в сообщении.