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28 апреля, 05:33

Жители Камчатки почувствовали землетрясение в Тихом океане

У восточного побережья Камчатки произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,5

В пятницу днём по камчатскому времени сейсмологи зафиксировали землетрясение в водной акватории Тихого океана у восточного побережья полуострова. Его магнитуда составила 4,5, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

"Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 122 километра, глубина — 65,5 километра, магнитуда — 4,5", — говорится в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС, подземные толчки были ощутимыми.

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"На территории Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до одного-двух баллов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", — рассказали в управлении.

Ранее два землетрясения произошли в районе Курильских островов. Эпицентр первого находился в Тихом океане на расстоянии 175 километров от острова Симушир, второго — в 145 километрах юго-западнее Северо-Курильска.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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