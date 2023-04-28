Жители Камчатки почувствовали землетрясение в Тихом океане
У восточного побережья Камчатки произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,5
В пятницу днём по камчатскому времени сейсмологи зафиксировали землетрясение в водной акватории Тихого океана у восточного побережья полуострова. Его магнитуда составила 4,5, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 122 километра, глубина — 65,5 километра, магнитуда — 4,5", — говорится в сообщении.
По данным регионального ГУ МЧС, подземные толчки были ощутимыми.
"На территории Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до одного-двух баллов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", — рассказали в управлении.
Ранее два землетрясения произошли в районе Курильских островов. Эпицентр первого находился в Тихом океане на расстоянии 175 километров от острова Симушир, второго — в 145 километрах юго-западнее Северо-Курильска.
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