Жители Камчатки почувствовали землетрясение в Тихом океане

В пятницу днём по камчатскому времени сейсмологи зафиксировали землетрясение в водной акватории Тихого океана у восточного побережья полуострова. Его магнитуда составила 4,5, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

"Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 122 километра, глубина — 65,5 километра, магнитуда — 4,5", — говорится в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС, подземные толчки были ощутимыми.

"На территории Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до одного-двух баллов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", — рассказали в управлении.