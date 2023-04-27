Два землетрясения произошли в районе Курильских островов

У Курильских островов зафиксированы два землетрясения — магнитудой 5,0 и 4,7. Об этом сообщили в сахалинском островном филиале Единой геофизической службы РАН.

Там рассказали РИА "Новости", что первые подземные толчки магнитудой 5,0 произошли 27 апреля в 2:41 по местному времени (18:41 мск 26 апреля). Эпицентр находился в Тихом океане на расстоянии 175 км от острова Симушир.

Второе землетрясение, уже магнитудой 4,7, было зафиксировано через три часа. Эпицентр располагался в Тихом океане в 145 километрах юго-западнее Северо-Курильска. Сведений о том, что местные жители ощутили подземные толчки, не поступало.