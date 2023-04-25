Учёный разоблачил "голландского Нострадамуса", предсказавшего землетрясение на Дальнем Востоке

К предсказаниям нидерландца Фрэнка Хугербитса, которого называют "голландским Нострадамусом", не стоит относиться серьёзно. В частности, к его прогнозам насчёт скорого мощного землетрясения на Дальнем Востоке России. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН кандидат физико-математических наук Алексей Коновалов.

Непрофессиональный учёный Хугербитс стал особо популярен после его прогноза о землетрясении в Турции и Сирии в феврале этого года. Твит с предупреждением он разместил за три дня до катастрофы. В апреле же на ютуб-канале организации Хугербитс заявил о вероятности подземных толчков на Дальнем Востоке. Коновалов предположил, что на подобных заявлениях голландский прогнозист зарабатывает, так как его ресурс живёт на пожертвования подписчиков. А благодаря таким предсказаниям рейтинги канала растут. По мнению сахалинского учёного, голландец при этом не демонстрирует строгой аналитики и не предоставляет безупречных экспериментальных данных.

"На каждый прогноз Хугербитс уверенно даёт подтверждение, причём оно порой бывает смехотворным. Например, в радиусе, далёком от того места, где он предсказывал землетрясение, берёт какое-то первое попавшееся событие и говорит: видите, оно произошло. <...> Так вышло в случае землетрясения в Турции", — приводит РИА "Новости" слова Коновалова.

Относительно последнего предсказания по Дальнему Востоку он отметил, что территории Курильских островов и Камчатки входят в "так называемое Тихоокеанское огненное кольцо, в котором происходит почти 90% самых заметных землетрясений". Однако за последние полвека там было всего два землетрясения магнитудой, близкой к 9, и получить "убедительную статистику практически невозможно".