Учёный разоблачил "голландского Нострадамуса", предсказавшего землетрясение на Дальнем Востоке
Учёный Коновалов подверг сомнениям прогнозы Хугербитса по землетрясениям
К предсказаниям нидерландца Фрэнка Хугербитса, которого называют "голландским Нострадамусом", не стоит относиться серьёзно. В частности, к его прогнозам насчёт скорого мощного землетрясения на Дальнем Востоке России. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН кандидат физико-математических наук Алексей Коновалов.
Непрофессиональный учёный Хугербитс стал особо популярен после его прогноза о землетрясении в Турции и Сирии в феврале этого года. Твит с предупреждением он разместил за три дня до катастрофы. В апреле же на ютуб-канале организации Хугербитс заявил о вероятности подземных толчков на Дальнем Востоке. Коновалов предположил, что на подобных заявлениях голландский прогнозист зарабатывает, так как его ресурс живёт на пожертвования подписчиков. А благодаря таким предсказаниям рейтинги канала растут. По мнению сахалинского учёного, голландец при этом не демонстрирует строгой аналитики и не предоставляет безупречных экспериментальных данных.
"На каждый прогноз Хугербитс уверенно даёт подтверждение, причём оно порой бывает смехотворным. Например, в радиусе, далёком от того места, где он предсказывал землетрясение, берёт какое-то первое попавшееся событие и говорит: видите, оно произошло. <...> Так вышло в случае землетрясения в Турции", — приводит РИА "Новости" слова Коновалова.
Относительно последнего предсказания по Дальнему Востоку он отметил, что территории Курильских островов и Камчатки входят в "так называемое Тихоокеанское огненное кольцо, в котором происходит почти 90% самых заметных землетрясений". Однако за последние полвека там было всего два землетрясения магнитудой, близкой к 9, и получить "убедительную статистику практически невозможно".
"А утверждения типа "планеты как-то по-особенному встали" сродни нашей русской пословице "водить вилами по воде". Предположения относительно крупных землетрясений при отсутствии данных (а их нет) так и остаются предположениями. И полунаучные или псевдонаучные прогнозы Хугербитса можно считать только средством привлечения внимания подписчиков", — подчеркнул Коновалов.
Напомним, Фрэнк Хугербитс ещё 3 февраля опубликовал пост, предупреждающий о землетрясении в Турции, Сирии, Иордании и Ливане. В ночь на 6 февраля там действительно произошло мощное стихийное бедствие, в результате которого в Турции погибло более 50 тысяч человек, в Сирии — свыше восьми тысяч.
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