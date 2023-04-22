Предсказавший землетрясение в Турции "голландский Нострадамус" озвучил новое пророчество
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог Хугербитс предрёк новый катаклизм
Фрэнк Хугербитс. Обложка © YouTube / SSGEOS
Сейсмолог Фрэнк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции за три дня до первых толчков, дал новый прогноз. По словам "голландского Нострадамуса", мир ждёт очередной катаклизм — землетрясение магнитудой почти 9 в конце апреля. Его вероятность составляет 60%. Риск подземных толчков магнитудой 6 учёный оценивает в 80%. Об этом он рассказал в видео на ютуб-канале исследовательского института SSGEOS (Solar System Geometry Survey, Исследование геометрии Солнечной системы).
По словам Хугербитса, стихийное бедствие произойдёт где-то на Дальнем Востоке, но где именно, он не знает. Стоит отметить, что в своих прогнозах сейсмолог ориентируется не только на классическую науку, но и на астрологию. Институт SSGEOS занимается тем, что прогнозирует различные сейсмособытия, основываясь на расположении планет Солнечной системы и Луны.
Ранее представитель классической науки также предупредил о мощном землетрясении, которое может произойти до мая. По словам геофизика Алексея Любушина, подземные толчки и последующее цунами грозят Японии. При этом в опасной зоне находится и Россия.
Напомним, Фрэнк Хугербитс ещё 3 февраля опубликовал пост, предупреждающий о землетрясении в Турции, Сирии, Иордании и Ливане. В ночь на 6 февраля там действительно произошло мощное стихийное бедствие, в результате которого в Турции погибло более 50 тысяч человек, в Сирии — свыше восьми тысяч.