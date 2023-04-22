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22 апреля, 10:08

Предсказавший землетрясение в Турции "голландский Нострадамус" озвучил новое пророчество

Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог Хугербитс предрёк новый катаклизм

<p>Фрэнк Хугербитс. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LpIgQ0YcYBo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SSGEOS</a></p>

Фрэнк Хугербитс. Обложка © YouTube / SSGEOS

Сейсмолог Фрэнк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции за три дня до первых толчков, дал новый прогноз. По словам "голландского Нострадамуса", мир ждёт очередной катаклизм — землетрясение магнитудой почти 9 в конце апреля. Его вероятность составляет 60%. Риск подземных толчков магнитудой 6 учёный оценивает в 80%. Об этом он рассказал в видео на ютуб-канале исследовательского института SSGEOS (Solar System Geometry Survey, Исследование геометрии Солнечной системы).

По словам Хугербитса, стихийное бедствие произойдёт где-то на Дальнем Востоке, но где именно, он не знает. Стоит отметить, что в своих прогнозах сейсмолог ориентируется не только на классическую науку, но и на астрологию. Институт SSGEOS занимается тем, что прогнозирует различные сейсмособытия, основываясь на расположении планет Солнечной системы и Луны.

Ранее представитель классической науки также предупредил о мощном землетрясении, которое может произойти до мая. По словам геофизика Алексея Любушина, подземные толчки и последующее цунами грозят Японии. При этом в опасной зоне находится и Россия.

На Камчатке зафиксированы три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5

На Камчатке зафиксированы три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5

Напомним, Фрэнк Хугербитс ещё 3 февраля опубликовал пост, предупреждающий о землетрясении в Турции, Сирии, Иордании и Ливане. В ночь на 6 февраля там действительно произошло мощное стихийное бедствие, в результате которого в Турции погибло более 50 тысяч человек, в Сирии — свыше восьми тысяч.

Никита Никонов
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