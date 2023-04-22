Предсказавший землетрясение в Турции "голландский Нострадамус" озвучил новое пророчество

Сейсмолог Фрэнк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции за три дня до первых толчков, дал новый прогноз. По словам "голландского Нострадамуса", мир ждёт очередной катаклизм — землетрясение магнитудой почти 9 в конце апреля. Его вероятность составляет 60%. Риск подземных толчков магнитудой 6 учёный оценивает в 80%. Об этом он рассказал в видео на ютуб-канале исследовательского института SSGEOS (Solar System Geometry Survey, Исследование геометрии Солнечной системы).

По словам Хугербитса, стихийное бедствие произойдёт где-то на Дальнем Востоке, но где именно, он не знает. Стоит отметить, что в своих прогнозах сейсмолог ориентируется не только на классическую науку, но и на астрологию. Институт SSGEOS занимается тем, что прогнозирует различные сейсмособытия, основываясь на расположении планет Солнечной системы и Луны.