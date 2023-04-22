На Камчатке зафиксированы три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5

Жители Камчатки ранним утром 22 апреля ощутили сразу три подземных толчка магнитудой от 4,2 до 5. Информация о землетрясениях размещена на сайте регионального филиала Геофизической службы РАН.

Самый сильный толчок произошёл в 3:22 по местному времени (18:22 пятницы мск) в 69 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Второй, магнитудой 4,3, зафиксирован в 5:13 (20:13 пятницы мск). Его эпицентр находился в акватории Тихого океана в 235 километрах от столицы края. Третье и самое слабое землетрясение произошло в 199 км от Петропавловска-Камчатского в 10:07 (1:07 мск).