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19 апреля, 15:36

Путин ждёт от губернатора Камчатки заявку на помощь после извержения Шивелуча

Российский лидер Владимир Путин ждёт от губернатора Камчатского края Владимира Солодова заявку о помощи после извержения вулкана Шивелуч.

"Предложения свои оформите соответствующим образом, если такая помощь будет нужна. Заранее, своевременно сделайте это", — сказал Путин Солодову в ходе совещания с членами кабмина.

Между тем губернатор Камчатского края отметил, что обратится к кабмину за помощью с детским оздоровлением и диспансеризацией. По его словам, на земле остаётся большой объём пепла — 10–12 см, чего не было последние 60 лет.

"Вопросы, связанные с дополнительным диспансерным выявлением групп риска <…> и детским оздоровлением, потребуют содействия правительства РФ. Буду рассчитывать на поддержку", — подчеркнул Солодов.

У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

Лайф напоминает, что извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке утром 11 апреля. Исполин выбросил пепловый столб высотой 15–20 километров. В результате близлежащие населённые пункты оказались покрыты пеплом. Жители одного из них даже не смогли увидеть утром солнце. После случившегося власти Камчатки закрыли школы и детсады. А "Роскосмос" показал зрелищное видео извержения "камчатского Везувия" со спутников. Воздух в районе извержения вулкана признали небезопасным. Пепел обрёк некоторых животных на гибель.

Обложка ©

Kremlin.ru

Никита Осипов
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