Путин ждёт от губернатора Камчатки заявку на помощь после извержения Шивелуча

Российский лидер Владимир Путин ждёт от губернатора Камчатского края Владимира Солодова заявку о помощи после извержения вулкана Шивелуч.

"Предложения свои оформите соответствующим образом, если такая помощь будет нужна. Заранее, своевременно сделайте это", — сказал Путин Солодову в ходе совещания с членами кабмина.

Между тем губернатор Камчатского края отметил, что обратится к кабмину за помощью с детским оздоровлением и диспансеризацией. По его словам, на земле остаётся большой объём пепла — 10–12 см, чего не было последние 60 лет.