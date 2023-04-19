Путин ждёт от губернатора Камчатки заявку на помощь после извержения Шивелуча
Российский лидер Владимир Путин ждёт от губернатора Камчатского края Владимира Солодова заявку о помощи после извержения вулкана Шивелуч.
"Предложения свои оформите соответствующим образом, если такая помощь будет нужна. Заранее, своевременно сделайте это", — сказал Путин Солодову в ходе совещания с членами кабмина.
Между тем губернатор Камчатского края отметил, что обратится к кабмину за помощью с детским оздоровлением и диспансеризацией. По его словам, на земле остаётся большой объём пепла — 10–12 см, чего не было последние 60 лет.
"Вопросы, связанные с дополнительным диспансерным выявлением групп риска <…> и детским оздоровлением, потребуют содействия правительства РФ. Буду рассчитывать на поддержку", — подчеркнул Солодов.
Лайф напоминает, что извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке утром 11 апреля. Исполин выбросил пепловый столб высотой 15–20 километров. В результате близлежащие населённые пункты оказались покрыты пеплом. Жители одного из них даже не смогли увидеть утром солнце. После случившегося власти Камчатки закрыли школы и детсады. А "Роскосмос" показал зрелищное видео извержения "камчатского Везувия" со спутников. Воздух в районе извержения вулкана признали небезопасным. Пепел обрёк некоторых животных на гибель.