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18 апреля, 03:16

У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение зафиксировано в 144 километрах от Петропавловска-Камчатского, его магнитуда составила 5,8. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Очаг залегал на глубине 116,1 км в акватории Кроноцкого залива. В самом Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой три балла. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась. В региональном ГУ МЧС РФ уточнили, что магнитуда землетрясения составила 6,3.

Мощное землетрясение всколыхнуло Камчатку вслед за извержением вулкана

Мощное землетрясение всколыхнуло Камчатку вслед за извержением вулкана

А ранее на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. 11 апреля исполин выбросил пепловый столб высотой 15–20 километров. В результате близлежащие населённые пункты оказались покрыты пеплом. Жители одного из них даже не смогли увидеть утром солнце.

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ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

Артур Лапсаков
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