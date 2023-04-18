У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение зафиксировано в 144 километрах от Петропавловска-Камчатского, его магнитуда составила 5,8. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Очаг залегал на глубине 116,1 км в акватории Кроноцкого залива. В самом Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой три балла. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась. В региональном ГУ МЧС РФ уточнили, что магнитуда землетрясения составила 6,3.