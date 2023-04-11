Мощное землетрясение всколыхнуло Камчатку вслед за извержением вулкана

Жители столицы края ощутили толчки. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону добавили, что землетрясение произошло в 23:39 по местному времени (14:39 мск) в акватории Авачинского залива. Ощущаемость в Петропавловске-Камчатском составила четыре-пять баллов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась, отметили в МЧС.