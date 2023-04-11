Мощное землетрясение всколыхнуло Камчатку вслед за извержением вулкана
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Очаг подземных толчков залегает на расстоянии 57 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы (ЕГС) РАН.
"Координаты: 52.5641, 158.7511. Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 57 километров. Глубина — 89,4 километра", — говорится в сообщении.
Жители столицы края ощутили толчки. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону добавили, что землетрясение произошло в 23:39 по местному времени (14:39 мск) в акватории Авачинского залива. Ощущаемость в Петропавловске-Камчатском составила четыре-пять баллов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась, отметили в МЧС.
А ранее на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В регионе закрыли социальные и образовательные учреждения. Жители одного из близлежащих к вулкану посёлков из-за пепла даже не смогли увидеть солнце утром.
ТАСС / AP / Yury Demyanchuk