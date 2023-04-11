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11 апреля, 10:48

Появилось видео побега группы лесорубов от зловещего облака пепла с "камчатского Везувия"

Лесозаготовщики чуть не оказались погребены под пеплом после извержения Шивелуча

Рабочие с лесозаготовки едва успели спастись после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Лайф публикует кадры их побега от стихии.

Рабочие с лесозаготовки спаслись после извержения вулкана Шивелуч. Видео © LIFE

Мужчины работали в лесу недалеко от горы, как вдруг заметили тёмное облако пепла, которое поднялось над Шивелучем. Туча темнела и увеличивалась в размерах. Сначала рабочие снимали происходящее и удивлялись природной мощи. Но, почувствовав неладное, решили не испытывать судьбу и уехать подальше. Уже в пути их настигла "ночь" от облака пепла с "камчатского Везувия" в небе.

"Ты глянь! Ночь вообще. Километров сорок ещё нам ехать. Шок! Просто не видно ничего", — комментирует автор ролика.

Жители Камчатки показали снимки "пепельного" ландшафта после нового извержения Шивелуча

Жители Камчатки показали снимки "пепельного" ландшафта после нового извержения Шивелуча

Напомним, извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке рано утром 11 апреля (20:44 по Москве). Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления. В регионе закрыты социальные и образовательные учреждения.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
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