Появилось видео побега группы лесорубов от зловещего облака пепла с "камчатского Везувия"

Мужчины работали в лесу недалеко от горы, как вдруг заметили тёмное облако пепла, которое поднялось над Шивелучем. Туча темнела и увеличивалась в размерах. Сначала рабочие снимали происходящее и удивлялись природной мощи. Но, почувствовав неладное, решили не испытывать судьбу и уехать подальше. Уже в пути их настигла "ночь" от облака пепла с "камчатского Везувия" в небе.