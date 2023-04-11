Появилось видео побега группы лесорубов от зловещего облака пепла с "камчатского Везувия"
Лесозаготовщики чуть не оказались погребены под пеплом после извержения Шивелуча
Рабочие с лесозаготовки едва успели спастись после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Лайф публикует кадры их побега от стихии.
Рабочие с лесозаготовки спаслись после извержения вулкана Шивелуч. Видео © LIFE
Мужчины работали в лесу недалеко от горы, как вдруг заметили тёмное облако пепла, которое поднялось над Шивелучем. Туча темнела и увеличивалась в размерах. Сначала рабочие снимали происходящее и удивлялись природной мощи. Но, почувствовав неладное, решили не испытывать судьбу и уехать подальше. Уже в пути их настигла "ночь" от облака пепла с "камчатского Везувия" в небе.
"Ты глянь! Ночь вообще. Километров сорок ещё нам ехать. Шок! Просто не видно ничего", — комментирует автор ролика.
Напомним, извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке рано утром 11 апреля (20:44 по Москве). Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления. В регионе закрыты социальные и образовательные учреждения.
LIFE