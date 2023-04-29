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29 апреля, 17:37

Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2

У берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщили в Геологической службе США. Эпицентр толчков располагался в 106 км к востоку от населённого пункта Чигник с населением 87 человек.

Очаг залегал на глубине 77 километров. Об угрозе цунами или разрушениях не сообщалось.

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Ранее жители полуострова Камчатка ощутили толчки магнитудой 4,5. Очаг стихии залегал в 122 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 65,6 километров.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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