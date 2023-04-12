Толщина пеплового слоя в посёлках на Камчатке после извержения достигла 20 см
Камчатский посёлок Ключи утром 12 апреля. Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
Толщина слоя пепла, выпавшего после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, в некоторых местах достигает двадцати сантиметров. В ближайшем от исполина посёлке Ключи высота слоя составляет 11 сантиметров, заявил заместитель председателя Правительства Камчатского края Роман Василевский.
По его словам, общая проблема для трёх населённых пунктов — Ключей, Козыревска и Майского — это передув пепла, большое количество которого находится в лесном массиве. В ближайшие дни с большой долей вероятности его будет "передувать" с места на место.
"В Козыревске слой пепла составил 6–8 сантиметров. В Ключах пепла существенно больше. На сегодня слой равен примерно 11 сантиметрам, в местах, где идёт передув, высота доходит до 20 сантиметров", — сказал Василевский.
Пеплопад продолжался ночью и утром 12 апреля. Людям в Ключах, Козыревске и Майском раздают медицинские маски и воду, для чего привлекли военных. Также на среду запланирована расчистка посёлков от смеси пепла и снега.
Лайф напоминает, сильное извержение вулкана Шивелуч произошло утром 11 апреля (20:44 по Москве). Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления.