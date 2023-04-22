В пострадавшем от пеплопада Усть-Камчатском районе Камчатки введён режим ЧС
В населённых пунктах Камчатки, пострадавших от пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч, введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко.
"Главный итог сегодняшней комиссии по чрезвычайным ситуациям — это введение на территории Усть-Камчатского муниципального района ЧС (чрезвычайной ситуации). Комиссия единогласно приняла такое решение", — написал он.
В зону ЧС попали посёлки Ключи и Козыревск, а также село Майское. Сейчас готовятся все необходимые документы.
Напомним, извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось утром 11 апреля. Толщина слоя пепла в некоторых местах достигала 20 сантиметров. Пострадали не только люди, но и животные, часть из которых были вынуждены мигрировать. Учёные предупредили о возможной гибели некоторых видов.
Telegram / Олег Бондаренко УКМР