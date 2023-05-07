На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

В турецкой провинции Хатай на юге страны произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщило местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Согласно сообщению управления в Twitter, природное явление было зафиксировано в 11:36 по местному времени, в районе Кирихан.

Пользователи утверждают, что толчки ощущались и в городе Эльбистан провинции Кахраманмараш. По официальным данным, очаг землетрясения залегал на глубине 7,88 километра.