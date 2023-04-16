В Турцию доставили 184 тонны гумпомощи из Сочи для пострадавших от землетрясений

В турецкий порт Унье из Сочи прибыл контейнеровоз Evrim Group с 184 тоннами гуманитарной помощи на борту, пишет агентство Anadolu со ссылкой на местную администрацию. В груз входят продукты питания для пострадавших в ходе серии февральских землетрясений.