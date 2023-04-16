В Турцию доставили 184 тонны гумпомощи из Сочи для пострадавших от землетрясений
В Турцию доставили 184 тонны гуманитарной помощи из России
В турецкий порт Унье из Сочи прибыл контейнеровоз Evrim Group с 184 тоннами гуманитарной помощи на борту, пишет агентство Anadolu со ссылкой на местную администрацию. В груз входят продукты питания для пострадавших в ходе серии февральских землетрясений.
Помощь уже разгружена и под контролем турецкого Управления по ликвидации последствий ЧС отправлена в зону, пострадавшую от стихии.
Напомним, серия разрушительных землетрясений прошла в Турции в начале февраля. По словам властей страны, их мощность равна взрыву 500 атомных бомб. В результате стихии погибло более 50 тысяч человек. Полиция страны уже выявила более 560 застройщиков и подрядчиков, которые допустили нарушения в ходе строительства.
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