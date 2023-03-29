"Невероятное чудо": В Турции обнаружили живого кота, который провёл под завалами почти 50 дней

Живого, но сильно истощённого кота обнаружили под завалами дома в Турции. После февральского землетрясения питомец по кличке Хан провёл в бетонной ловушке целых 49 дней, передаёт Artigercek.

Разрушенный в результате землетрясения дом, под завалами которого был найден кот по личке Хан. Фото © Artigercek

Кот по кличке Хан, найденный под завалами дома в Турции. Фото © Artigercek

Во время мощного землетрясения хозяйке питомца и её дочери удалось быстро покинуть ходящее ходуном здание, однако спасти хвостатого они уже не смогли. Женщина провела около сорока дней в своей машине рядом с их домом, однако животное так и не нашла. Чудо произошло спустя ещё девять дней: полосатого любимца удалось достать во время разбора завалов и поиска кухонной утвари.

"Я кричала: "Хан!", пока люди распаковывали вещи. И я нашла свою кошку. Для нас это невероятное чудо", — заявила хозяйка.