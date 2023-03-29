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29 марта, 11:48

"Невероятное чудо": В Турции обнаружили живого кота, который провёл под завалами почти 50 дней

Живого кота достали из-под завалов спустя 49 дней после землетрясения в Турции

<p>Кот по кличке Хан, найденный под завалами дома в Турции. Обложка © <a href="https://artigercek.com/guncel/enkaz-altinda-kalan-kedi-49-gun-sonra-kurtarildi-244277h" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Artigercek</a></p>

Кот по кличке Хан, найденный под завалами дома в Турции. Обложка © Artigercek

Живого, но сильно истощённого кота обнаружили под завалами дома в Турции. После февральского землетрясения питомец по кличке Хан провёл в бетонной ловушке целых 49 дней, передаёт Artigercek.

Разрушенный в результате землетрясения дом, под завалами которого был найден кот по личке Хан. Фото © Artigercek

Разрушенный в результате землетрясения дом, под завалами которого был найден кот по личке Хан. Фото © Artigercek

Кот по кличке Хан, найденный под завалами дома в Турции. Фото © Artigercek

Кот по кличке Хан, найденный под завалами дома в Турции. Фото © Artigercek

Во время мощного землетрясения хозяйке питомца и её дочери удалось быстро покинуть ходящее ходуном здание, однако спасти хвостатого они уже не смогли. Женщина провела около сорока дней в своей машине рядом с их домом, однако животное так и не нашла. Чудо произошло спустя ещё девять дней: полосатого любимца удалось достать во время разбора завалов и поиска кухонной утвари.

"Я кричала: "Хан!", пока люди распаковывали вещи. И я нашла свою кошку. Для нас это невероятное чудо", — заявила хозяйка.

Кота сразу же передали ветеринарам, которые диагностировали у него сильное обезвоживание и несколько переломов. Теперь медики и хозяйка надеются, что случится ещё одно чудо и бедняга быстро восстановится и сможет вернуться к обычной жизни.

На месте гигантского разлома земли в Турции произошло мощное землетрясение

На месте гигантского разлома земли в Турции произошло мощное землетрясение

Напомним, первые подземные толчки почувствовали жители юго-востока Турции. Они произошли в ночь на 6 февраля, а спустя девять часов прогремели с новой силой. Как уточнили власти, мощность стихийного бедствия можно было сравнить со взрывом 500 атомных бомб. Полиция также выявила более 560 застройщиков и подрядчиков, которые допустили ошибки и нарушения на этапе строительства. В итоге жертвами землетрясения стали около полсотни тысяч человек.

Николь Вербер
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