"Невероятное чудо": В Турции обнаружили живого кота, который провёл под завалами почти 50 дней
Живого кота достали из-под завалов спустя 49 дней после землетрясения в Турции
Кот по кличке Хан, найденный под завалами дома в Турции. Обложка © Artigercek
Живого, но сильно истощённого кота обнаружили под завалами дома в Турции. После февральского землетрясения питомец по кличке Хан провёл в бетонной ловушке целых 49 дней, передаёт Artigercek.
Разрушенный в результате землетрясения дом, под завалами которого был найден кот по личке Хан. Фото © Artigercek
Кот по кличке Хан, найденный под завалами дома в Турции. Фото © Artigercek
Во время мощного землетрясения хозяйке питомца и её дочери удалось быстро покинуть ходящее ходуном здание, однако спасти хвостатого они уже не смогли. Женщина провела около сорока дней в своей машине рядом с их домом, однако животное так и не нашла. Чудо произошло спустя ещё девять дней: полосатого любимца удалось достать во время разбора завалов и поиска кухонной утвари.
"Я кричала: "Хан!", пока люди распаковывали вещи. И я нашла свою кошку. Для нас это невероятное чудо", — заявила хозяйка.
Кота сразу же передали ветеринарам, которые диагностировали у него сильное обезвоживание и несколько переломов. Теперь медики и хозяйка надеются, что случится ещё одно чудо и бедняга быстро восстановится и сможет вернуться к обычной жизни.
Напомним, первые подземные толчки почувствовали жители юго-востока Турции. Они произошли в ночь на 6 февраля, а спустя девять часов прогремели с новой силой. Как уточнили власти, мощность стихийного бедствия можно было сравнить со взрывом 500 атомных бомб. Полиция также выявила более 560 застройщиков и подрядчиков, которые допустили ошибки и нарушения на этапе строительства. В итоге жертвами землетрясения стали около полсотни тысяч человек.