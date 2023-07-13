"Затронет семь провинций": Жителей Турции предупредили о возможном мощном землетрясении

В Стамбуле и регионе Мраморного моря может произойти землетрясение магнитудой выше 7, что экономически может сказаться на всей Турции. Об этом предупредил в разговоре с РИА "Новости" профессор сейсмологии, член совета учёных мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

Сообщение он озвучил на фоне заявления учёного Наджи Гёрюра, который также предсказал возможное землетрясение в Стамбуле. Сейсмолог согласился с мнением коллеги и пояснил, что люди должны быть готовы к такому развитию событий, чтобы впоследствии минимизировать возможный ущерб.

"Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдёт мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%, вывод сделан на основе изучения 2000 лет истории землетрясений в этом регионе и анализа результатов геофизических и сейсмических исследований", — пояснил эксперт.

По словам Эйидогана, уже разработано несколько сценариев развития событий. Например, мэрия Стамбула ранее оценила возможное число жертв и зданий, которые могут обрушиться. Так как Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, последствия землетрясения ощутит вся Турция.

"Землетрясение в Мраморном море затронет сразу семь провинций, население которых превышает 25 миллионов человек, насколько значительный ущерб будет нанесён, сложно даже представить", — предупредил сейсмолог.