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18 июля, 22:19

Россия отправила в Турцию самолёты-амфибии для борьбы с лесными пожарами

МЧС: РФ направила в Турцию самолёты-амфибии Бе-200 для борьбы с лесными пожарами

Россия направила два самолёта-амфибии Бе-200 в Турцию для борьбы с лесными пожарами. Как сообщили в МЧС РФ, помощь запросила турецкая сторона.

РФ направила в Турцию самолёты-амфибии Бе-200 для борьбы с лесными пожарами. Видео © t.me / МЧС РФ

"По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолёта-амфибии российского чрезвычайного ведомства вылетели из аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир Турецкой Республики для тушения крупных лесных пожаров", — пояснили в ведомстве.

Кроме баков для воды вместительностью 12 тонн самолёты оборудованы тепловизорами для обнаружения очагов пожаров. Что касается авиаторов, то они также готовы к работе в сложных условиях.

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Ранее Лайф сообщал, что масштабные лесные пожары охватили разрушенную землетрясениями провинцию в Турции. К тушению лесного пожара в Хатае привлекли девять самолётов, 21 вертолёт и 375 человек.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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    Комментарий

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    Игорьвчера в 07:02

    Россия помогает стране, члену НАТО , которая поставляет вооружение Украине

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