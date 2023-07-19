Россия отправила в Турцию самолёты-амфибии для борьбы с лесными пожарами

Россия направила два самолёта-амфибии Бе-200 в Турцию для борьбы с лесными пожарами. Как сообщили в МЧС РФ, помощь запросила турецкая сторона.

РФ направила в Турцию самолёты-амфибии Бе-200 для борьбы с лесными пожарами. Видео © t.me / МЧС РФ

"По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолёта-амфибии российского чрезвычайного ведомства вылетели из аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир Турецкой Республики для тушения крупных лесных пожаров", — пояснили в ведомстве.

Кроме баков для воды вместительностью 12 тонн самолёты оборудованы тепловизорами для обнаружения очагов пожаров. Что касается авиаторов, то они также готовы к работе в сложных условиях.