Мощный пожар на свалке под Астраханью перекинулся на соседние здания

Пожар на свалке твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Наримановском районе Астраханской области перекинулся на находящиеся рядом строения. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Пожар на мусорном полигоне в посёлке Трусово Астраханской области. Видео © VK / "Подслушано Астрахань"

"Поступило сообщение о возгорании свалки ТБО и мусора на площади 3000 квадратных метров, сухой растительности, четырёх неэксплуатируемых строений и одного административного здания на общей площади 2,2 гектара по улице Железнодорожной, 1, в посёлке Трусово", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 15:13 по местному времени (14:13 мск) возгорание было локализовано. При этом РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону сообщает, что в 15:11 пожар был ликвидирован. Официального подтверждения этой информации нет. Напротив, в пресс-службе управления сообщили, что к тушению огня привлекли пожарный поезд.

"На месте от МЧС работают 15 единиц техники и 65 человек личного состава, от ГКУ "Волгоспас" — три единицы техники и восемь человек личного состава. Для тушения был задействован пожарный поезд", — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.