Регион

Уведомления отключены

15 июля, 15:57

Пожар произошёл на подземной парковке ТЦ "Афимолл сити" в Москве

Возгорание произошло на подземной парковке ТЦ "Афимолл сити" на Пресненской набережной в центре Москвы. Как стало известно SHOT, на место ЧП выехали экстренные службы.

По сведениям телеграм-канала, огонь распространяется на минус третьем этаже торгового центра. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

"Вся улица сгорела": Жуткий пожар охватил в уральском селе уже десятки домов

"Вся улица сгорела": Жуткий пожар охватил в уральском селе уже десятки домов

Напомним, сегодня вечером в Московской области произошёл пожар в отеле "Немчиновка-парк", который находится у МКАД со стороны Одинцова. Огонь охватил кровлю одного из зданий.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров