Пожар произошёл на подземной парковке ТЦ "Афимолл сити" в Москве
Возгорание произошло на подземной парковке ТЦ "Афимолл сити" на Пресненской набережной в центре Москвы. Как стало известно SHOT, на место ЧП выехали экстренные службы.
По сведениям телеграм-канала, огонь распространяется на минус третьем этаже торгового центра. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.
Напомним, сегодня вечером в Московской области произошёл пожар в отеле "Немчиновка-парк", который находится у МКАД со стороны Одинцова. Огонь охватил кровлю одного из зданий.
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ТАСС / Юрий Смитюк