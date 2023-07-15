Пожар произошёл на подземной парковке ТЦ "Афимолл сити" в Москве

Возгорание произошло на подземной парковке ТЦ "Афимолл сити" на Пресненской набережной в центре Москвы. Как стало известно SHOT, на место ЧП выехали экстренные службы.

По сведениям телеграм-канала, огонь распространяется на минус третьем этаже торгового центра. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.