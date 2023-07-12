"Вся улица сгорела": Жуткий пожар охватил в уральском селе уже десятки домов
В уральском селе Шайдуриха пожар охватил уже около 40 домов
Количество домов, охваченных пожаром в селе Шайдуриха Свердловской области, выросло более чем в два раза. Как сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона, огонь охватил уже сорок строений. При этом ранее было известно о тринадцати.
Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области. Видео © Telegram, VK / Екатеринбург № 1 / НеПодслушано | Свердловская область / Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район
"По оперативным данным, огнём повреждено около 40 строений", — указано в сообщении.
Огонь уже тушат порядка 140 человек и 46 единиц техники. К ликвидации огня также привлечён вертолет МЧС России. Жертв и пострадавших нет.
Ранее Лайф сообщал, что из охваченной огнём Шайдурихи начали эвакуировать местных жителей. Власти ввели режим ЧС в лесах Невьянского округа Свердловской области. Действовать он будет как минимум до 21 июля.
Telegram / Екатеринбург № 1