"Вся улица сгорела": Жуткий пожар охватил в уральском селе уже десятки домов

Количество домов, охваченных пожаром в селе Шайдуриха Свердловской области, выросло более чем в два раза. Как сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона, огонь охватил уже сорок строений. При этом ранее было известно о тринадцати.

"По оперативным данным, огнём повреждено около 40 строений", — указано в сообщении.

Огонь уже тушат порядка 140 человек и 46 единиц техники. К ликвидации огня также привлечён вертолет МЧС России. Жертв и пострадавших нет.