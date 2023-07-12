На Урале масштабный пожар перекинулся на село из леса

Лесной пожар в Свердловской области перекинулся на жилые дома в селе Шайдуриха. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, из населённого пункта уже начали эвакуировать местных жителей.

Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области. Видео © VK / Инцидент Невьянск

По последним данным, огонь охватил уже 13 домов. Всего же в посёлке их около 170. Огонь уже тушат почти 100 человек, однако пожар быстро разрастается из-за сухой погоды и сильных порывов ветра. Пострадавших, к счастью, нет.

"Дополнительно направлена группировка из Екатеринбурга, а также вертолёт Ми-8 МЧС России. Жителей эвакуируют", — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Из-за бушующих пожаров власти ввели режим ЧС в лесах Невьянского округа Свердловской области. Как сообщили в Департаменте информационной политики региона, он будет действовать как минимум до 21 июля.