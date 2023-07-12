В России предупредили о риске деформации рельс из-за аномальной жары

Аномальная жара может стать причиной деформации рельс в четырёх федеральных округах страны. Об этом сообщили на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

Повреждение железнодорожного полотна может произойти в южных регионах Уральского федерального округа, а также в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях. Причина в том, что в данных субъектах сохраняется жаркая сухая погода с температурой воздуха на три-восемь градусов выше средних климатических значений.

"В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна", — предупредили в ВНИИ ГОЧС.