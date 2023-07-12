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12 июля, 01:49

В России предупредили о риске деформации рельс из-за аномальной жары

ВНИИ ГОЧС: Аномальная жара может согнуть рельсы в четырёх федеральных округах России

Аномальная жара может стать причиной деформации рельс в четырёх федеральных округах страны. Об этом сообщили на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

Повреждение железнодорожного полотна может произойти в южных регионах Уральского федерального округа, а также в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях. Причина в том, что в данных субъектах сохраняется жаркая сухая погода с температурой воздуха на три-восемь градусов выше средних климатических значений.

"В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна", — предупредили в ВНИИ ГОЧС.

Названы регионы России, которым грозят новые аномальные сюрпризы погоды

Названы регионы России, которым грозят новые аномальные сюрпризы погоды

Ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге побит исторический температурный рекорд по жаре. 11 июля воздух в городе прогрелся до 40 градусов. Вечером 12 июля жара должна пойти на спад. Ожидается, что температура понизится на 10–12 градусов, также на Урал придут регулярные кратковременные дожди.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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