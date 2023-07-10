Названы регионы России, которым грозят новые аномальные сюрпризы погоды

Синоптики ожидают сильнейшую жару сразу в нескольких регионах Поволжья. Об этом предупредили областные управления МЧС России.

Так, согласно информации от ГУ МЧС Башкирии, к 10–11 июля температура воздуха составит +34...+37 градусов, местами до +40. В дополнение к этому ожидаются сильные порывы ветра до 18 м/с. Чрезвычайная опасность пожаров сохранится в некоторых северных районах республики. Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что сильная жара начнёт спадать 12 июля с появлением кратковременных дождей.

Аномальная жара прогнозируется в эти дни и в Удмуртии, предупреждает республиканский главк МЧС России. Ведомство заявило, что 10 и 11 июля в некоторых регионах ожидается +35...+36 градусов.

ФГБУ "Приволжское УГМС" сообщило о том, что в Самарской области получено штормовое предупреждение. До конца дня на юго-востоке региона ожидается +41 градус.

Об аномальной жаре сообщил и ГИС-центр Пермского госуниверситета. По его информации, в первой половине недели в южной части региона температура воздуха будет близка к рекордной за всю историю наблюдений: на юге и юго-востоке края ожидается +35...+38 градусов.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, в Левобережье (Поволжье) Саратовской области температура достигнет +40 градусов.