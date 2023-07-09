Центральная Россия провалится в осеннюю бездну холода в разгар лета

Хорошие новости для тех, кто жаловался на летний зной и просил солнце не светить так ярко. К середине будущей недели в Москву и Центральную Россию придёт осенняя погода, а среда вообще может стать самым холодным днём за последние 75 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В разгар лета Центральная Россия провалится в осеннюю бездну холода. На следующей неделе лето потерпит поражение на атмосферных фронтах и жители Центральной России окажутся в арктическом мешке", — рассказал он в своём телеграм-канале.

По прогнозам, неделя начнётся с 17–22 градусов тепла, но уже во вторник днём столбики термометров покажут плюс 14–19, а в среду температура и вовсе упадёт до 11 градусов. Как отметил Тишковец, такие цифры соответствуют климатической норме сентября.

"Такие похолодания случаются не чаще одного раза в 15 лет! Мало того, 12 июля может стать самым холодным днём за последние 75 лет!" — подчеркнул синоптик.

Однако расстраиваться всё же не стоит, ведь к концу недели тепло вновь вернётся. С четверга облаков и осадков станет заметно меньше, а воздух прогреется до 15–20 градусов. К выходным же температура и вовсе войдёт в своё климатическое русло и днём снова будет до +26 градусов.