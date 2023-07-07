Хуже, чем дневная жара: Москва пережила опасную для здоровья тропическую ночь

Москва с 6 на 7 июля пережила тропическую ночь, поскольку температура воздуха в большинстве районов не опустилась ниже 20 градусов тепла, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Ещё никогда за всю историю наблюдений за погодой ночь 7 июля не была такой тёплой! Напомню, что минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила +21,8 °С, что на 0,7 °С теплее прежнего достижения, установленного почти 70 лет назад, в 1954 году", — написал он в телеграм-канале.

По словам специалиста, тропические ночи гораздо опаснее для здоровья, чем дневная жара. Если ночью обычно хотя бы немного холодает, то организм успевает отдохнуть от тепловой нагрузки. Однако когда температура недостаточно опускается, это уже становится опасным для здоровья. В частности, у людей быстрее наступает усталость, ощущается недомогание, а также возможны обострения хронических заболеваний, в особенности у сердечников. При этом на юге население более адаптировано к тропическим ночам.