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16 июля, 11:55

Едкий чёрный дым окутал Астраханскую область из-за мощного пожара на полигоне

В Астраханской области горит мусор на площади 3 тысячи квадратов

В посёлке Трусово Наримановского района Астраханской области горит мусор на площади три тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Пожар на мусорном полигоне в посёлке Трусово Астраханской области. Видео © VK / ПОДСЛУШАНО АСТРАХАНЬ

"Поступило сообщение о возгорании свалки ТБО и мусора на площади 3000 кв. м, есть угроза распространения на рядом стоящие здания", говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве предупредили об угрозе распространения запаха гари в районе Астрахани, а также в Наримановском, Камызякском, Володарском и Приволжском муниципальных районах области. Жителям региона рекомендовано на время устранения ЧП избегать длительного нахождения на воздухе, не открывать окна, особенно ночью и ранним утром, при необходимости использовать ватно-марлевую повязку или аптечную защитную маску, а в случае появления одышки и кашля немедленно обратиться к врачу.

Пожар произошёл на подземной парковке ТЦ "Афимолл сити" в Москве

Пожар произошёл на подземной парковке ТЦ "Афимолл сити" в Москве

Ранее в Омске загорелась кровля жилого пятиэтажного дома по улице Победы, из здания были эвакуированы 63 человека. Позже пожар локализовали на площади 1125 квадратных метров.

Обложка ©

VK / ПОДСЛУШАНО АСТРАХАНЬ

Матвей Константинов
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