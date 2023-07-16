Едкий чёрный дым окутал Астраханскую область из-за мощного пожара на полигоне

В посёлке Трусово Наримановского района Астраханской области горит мусор на площади три тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Пожар на мусорном полигоне в посёлке Трусово Астраханской области. Видео © VK / ПОДСЛУШАНО АСТРАХАНЬ

"Поступило сообщение о возгорании свалки ТБО и мусора на площади 3000 кв. м, есть угроза распространения на рядом стоящие здания", — говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве предупредили об угрозе распространения запаха гари в районе Астрахани, а также в Наримановском, Камызякском, Володарском и Приволжском муниципальных районах области. Жителям региона рекомендовано на время устранения ЧП избегать длительного нахождения на воздухе, не открывать окна, особенно ночью и ранним утром, при необходимости использовать ватно-марлевую повязку или аптечную защитную маску, а в случае появления одышки и кашля немедленно обратиться к врачу.