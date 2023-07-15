Крыша жилой пятиэтажки горит на площади более тысячи квадратов в Омске
В Омске загорелась крыша жилой пятиэтажки на бульваре Победы. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 1125 квадратных метров.
С верхних этажей спасены и эвакуированы 63 человека. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
Крыша жилой пятиэтажки загорелась в Омске. Видео © VK / Регион 55 | ЧС Омск / Евгений Коробов
Ранее Лайф рассказывал о пожаре в отеле "Немчиновка-парк", который находится у МКАД со стороны Одинцова. Пламя охватило кровлю одного из зданий. Огонь был локализован на площади 250 квадратов.
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Кадр видео VK / Евгений Коробов