Крыша жилой пятиэтажки горит на площади более тысячи квадратов в Омске

В Омске загорелась крыша жилой пятиэтажки на бульваре Победы. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 1125 квадратных метров.

С верхних этажей спасены и эвакуированы 63 человека. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

Ранее Лайф рассказывал о пожаре в отеле "Немчиновка-парк", который находится у МКАД со стороны Одинцова. Пламя охватило кровлю одного из зданий. Огонь был локализован на площади 250 квадратов.