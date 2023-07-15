Регион

Уведомления отключены

15 июля, 19:14

Крыша жилой пятиэтажки горит на площади более тысячи квадратов в Омске

В Омске загорелась крыша жилой пятиэтажки на бульваре Победы. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 1125 квадратных метров.

С верхних этажей спасены и эвакуированы 63 человека. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

Крыша жилой пятиэтажки загорелась в Омске. Видео © VK / Регион 55 | ЧС Омск / Евгений Коробов

Пожар произошёл на подземной парковке ТЦ "Афимолл сити" в Москве

Пожар произошёл на подземной парковке ТЦ "Афимолл сити" в Москве

Ранее Лайф рассказывал о пожаре в отеле "Немчиновка-парк", который находится у МКАД со стороны Одинцова. Пламя охватило кровлю одного из зданий. Огонь был локализован на площади 250 квадратов.

Обложка ©

Кадр видео VK / Евгений Коробов

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Омская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров