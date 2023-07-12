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12 июля, 19:15

Пожар в строящемся здании при отеле "Немчиновка-парк" в Подмосковье локализован

Возгорание в строящемся здании при гостиничном комплексе "Немчиновка-парк" в Московской области локализован. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар в строящемся здании при гостиничном комплексе "Немчиновка-парк" в Подмосковье. Видео © t.me / Прокуратура Московской области

"В 21:55 мск объявлена локализация на площади 250 кв. метров", — сообщили в МЧС.

В региональной прокуратуре также утончили, что по факту возгорания проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе — о пожарной безопасности.

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Напомним, сегодня вечером в Московской области произошёл пожар в шато-отеле "Немчиновка-парк", который находится у МКАД со стороны Одинцова. Огонь охватил кровлю одного из зданий.

Обложка ©

t.me / Прокуратура Московской области

Оксана Попова
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