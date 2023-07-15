В Омске локализовали пожар на крыше жилой пятиэтажки

Пожарные локализовали возгорание на крыше жилой пятиэтажки в Омске на площади 1125 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

"В 22:36 (мск) пожар локализован на площади 1125 квадратных метров", — сказано в телеграм-канале ведомства.