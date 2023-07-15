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15 июля, 20:05

В Омске локализовали пожар на крыше жилой пятиэтажки

МЧС сообщило о локализации пожара на крыше жилой пятиэтажки в Омске

<p>Пожарные рядом с горящей пятиэтажкой в Омске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/10013?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Пожарные рядом с горящей пятиэтажкой в Омске. Обложка © t.me / МЧС России

Пожарные локализовали возгорание на крыше жилой пятиэтажки в Омске на площади 1125 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

"В 22:36 (мск) пожар локализован на площади 1125 квадратных метров", — сказано в телеграм-канале ведомства.

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Пожар произошёл на подземной парковке ТЦ "Афимолл сити" в Москве

Напомним, пожар произошёл около полуночи, загорелась кровля жилого дома на бульваре Победы. Из здания эвакуировали и спасли 63 человек.

Артур Лапсаков
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