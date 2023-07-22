В Анталье вспыхнул пожар в отеле, есть погибшие
TRT: Два туриста погибли в результате пожара в отеле в Анталье
Пожар в отеле в Анталье. Обложка © Twitter / ilerihaber
Пожар вспыхнул в одной из гостиниц Антальи, в результате которого погибли два туриста. Об этом сообщает местный телеканал TRT.
Инцидент произошёл в историческом квартале Калеичи в ночь на субботу. По данным СМИ, погибшими оказались граждане Ливана. Помимо них пострадало ещё десять человек. Среди них туристы из Норвегии, Дании, а также голландские путешественники и экспатрианты.
На место ЧП для тушения пожара незамедлительно прибыли пожарные. В итоге справиться с огнём у них получилось за полтора часа.
Ранее Лайф рассказывал о лесных пожарах, охвативших разрушенную в результате землетрясений провинцию в Турции. Для тушения было привлечено девять самолётов, более 20 вертолётов и почти 400 человек. Москва направила на помощь Анкаре самолёты-амфибии Бе-200.