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22 июля, 12:39

В Анталье вспыхнул пожар в отеле, есть погибшие

TRT: Два туриста погибли в результате пожара в отеле в Анталье

<p>Пожар в отеле в Анталье. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ilerihaber/status/1682721653132754945/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ilerihaber</a></p>

Пожар в отеле в Анталье. Обложка © Twitter / ilerihaber

Пожар вспыхнул в одной из гостиниц Антальи, в результате которого погибли два туриста. Об этом сообщает местный телеканал TRT.

Инцидент произошёл в историческом квартале Калеичи в ночь на субботу. По данным СМИ, погибшими оказались граждане Ливана. Помимо них пострадало ещё десять человек. Среди них туристы из Норвегии, Дании, а также голландские путешественники и экспатрианты.

На место ЧП для тушения пожара незамедлительно прибыли пожарные. В итоге справиться с огнём у них получилось за полтора часа.

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Николь Вербер
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