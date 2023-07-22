В Анталье вспыхнул пожар в отеле, есть погибшие

Пожар вспыхнул в одной из гостиниц Антальи, в результате которого погибли два туриста. Об этом сообщает местный телеканал TRT.

Инцидент произошёл в историческом квартале Калеичи в ночь на субботу. По данным СМИ, погибшими оказались граждане Ливана. Помимо них пострадало ещё десять человек. Среди них туристы из Норвегии, Дании, а также голландские путешественники и экспатрианты.

На место ЧП для тушения пожара незамедлительно прибыли пожарные. В итоге справиться с огнём у них получилось за полтора часа.