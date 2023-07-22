В Турции произошло новое землетрясение

В районе города Саимбейли турецкой провинции Адана на юге страны произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Подземные толчки были зафиксированы в 13:37 мск, очаг залегал на глубине семь километров.