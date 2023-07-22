В Турции произошло новое землетрясение
В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 3,9
В районе города Саимбейли турецкой провинции Адана на юге страны произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
Подземные толчки были зафиксированы в 13:37 мск, очаг залегал на глубине семь километров.
Ранее Лайф писал, что власти Турции начали подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению. Ещё 12 июля сейсмолог Наджи Гёрюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой выше 7 в районе Мраморного моря, где расположен почти 20-миллионный Стамбул.
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