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22 июля, 12:00

В Турции произошло новое землетрясение

В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 3,9

В районе города Саимбейли турецкой провинции Адана на юге страны произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Подземные толчки были зафиксированы в 13:37 мск, очаг залегал на глубине семь километров.

Стамбул дрожит: Успеет ли Турция подготовиться к новому мощному землетрясению

Стамбул дрожит: Успеет ли Турция подготовиться к новому мощному землетрясению

Ранее Лайф писал, что власти Турции начали подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению. Ещё 12 июля сейсмолог Наджи Гёрюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой выше 7 в районе Мраморного моря, где расположен почти 20-миллионный Стамбул.

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Матвей Константинов
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