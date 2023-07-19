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19 июля, 12:03
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Власти Турции решили подготовить Стамбул к возможному разрушительному землетрясению

В Турции планируют подготовить Стамбул к новому разрушительному землетрясению

Турецкие власти планируют начать подготовку Стамбула к новому разрушительному землетрясению. Об этом заявил министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки.

О возможном землетрясении предупреждают сейсмологи. Как заявил турецкий министр, он провёл встречу с мэром Стамбула Экремом Имамоглу и главами районов города, чтобы обсудить возможный удар стихии. По итогам встречи было принято решение начать на следующей неделе работу по подготовке к возможному катаклизму.

По словам Озхасеки, Стамбул входит в десятку самых опасных городов мира с точки зрения сейсмической опасности. В этом турецком мегаполисе в зоне риска находятся около 1,5 миллиона построек, в зоне повышенного риска — 600 тысяч.

В Турции мужчина броском камня снёс пострадавший при землетрясении дом

В Турции мужчина броском камня снёс пострадавший при землетрясении дом

Ранее Лайф писал, что жителей Турции предупредили о ещё одном мощном землетрясении. По словам сейсмолога Халюка Эйидогана, в зоне риска — Стамбул и регион Мраморного моря. Сообщение он озвучил на фоне заявления учёного Наджи Гёрюра, который также предсказал возможное землетрясение в Стамбуле.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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