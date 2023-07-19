Стамбул дрожит: Успеет ли Турция подготовиться к новому мощному землетрясению После недавнего предупреждения от турецких сейсмологов власти заявили о начале подготовки к подземным толчкам магнитудой выше 7. 19 июля, 13:42 12728 12728 Последствия землетрясения магнитудой 7,8 в Турции 07.02.2023 года. Обложка © ТАСС / ZUMA

Опасения турецких специалистов по поводу возможного землетрясения в Мраморном море и Стамбуле в ближайшие несколько лет сильно преувеличены, заверил заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта Роман Веселовский. Ранее сейсмолог Наджи Гёрюр озвучил прогноз, согласно которому в Мраморном море произойдут подземные толчки магнитудой 7,2–7,6 и они затронут многомиллионный Стамбул. С его слов, вероятность этого события до 2030 года составляет 50%. Учёный отметил, что об этом говорят данные о землетрясениях в данном регионе за последние две тысячи лет.

— Сроки про несколько лет взяты с потолка, потому что никогда не знашь, когда точно и где точно будет землетрясение, тем более сильное. По текущему представлению сейсмологов, после недавних крупных землетрясений тектонические напряжения сняты, поэтому ожидать там сильных землетрясений в ближайшие даже сотни, а то и тысячи лет, не приходится. Вероятность такого события в ближайшие годы крайне низка, это не 50%, а гораздо меньше, — прокомментировал Роман Веселовский.

Спустя несколько дней после заявления турецкого сейсмолога министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки сообщил о начале подготовки Стамбула к предстоящему землетрясению. Он подчеркнул, что полтора миллиона построек в столице Турции находятся в зоне риска и "нельзя терять ни секунды". Стоит напомнить, что после трагических событий февраля 2023 года его предшественник на этом посту Мурат Курум заявлял, что в течение пяти ближайших лет в Стамбуле планируют расселить полтора миллиона жилых домов.

Через Мраморное море проходит линия Северо-Анатолийского тектонического разлома. Она протягивается на 800 километров. И обозначает собой границу между Евразийской литосферной плитой и Анатолийской, на которой и находится Турция. Как установили геологи, Анатолийская плита постепенно сдвигается на запад под давлением Евразийской и Аравийской. Опасность землетрясений вдоль линий разлома плит, по большому счёту, сохраняется всегда, но даже лучшие специалисты не могут достоверно прогнозировать дату ожидаемого бедствия, признали в Институте физики Земли.

— Предвестники землетрясения да, есть, но проблема в том, что далеко не всякое землетрясение сопровождается предвестниками, и далеко не всякое явление, которое мы считаем предвестником, действительно таковым оказывается и заканчивается землетрясением, — посетовал российский сейсмолог.

Он также выразил убеждение, что для обеспечения сейсмостойкости многих расположенных в опасной зоне построек достаточно было просто построить их по всем правилам.

— Использовать качественный бетон, не обходить технологий строительства. Очень часто строительство по факту делают дешевле, то есть в схеме проект один, а строят на месте по-другому, чтобы удешевить, — объяснил специалист Института физики Земли.

Авторы Адель Романенкова