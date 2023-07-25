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25 июля, 00:13

В Турции три близкие к курортным зонам провинции охватили лесные пожары

Провинции Анталья, Маниса и Кахраманмараш в Турции охватили лесные пожары

<p>Объятые пожаром леса в районе Каш в Анталье. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/TurkishIndy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@TurkishIndy</a></p>

Объятые пожаром леса в районе Каш в Анталье. Обложка © Twitter / @TurkishIndy

Лесные пожары в Турции зафиксированы в провинциях Анталья, Маниса и Кахраманмараш. По данным Генерального департамента лесного хозяйства страны, власти предпринимают все меры для их тушения.

"Продолжаем бороться с лесными пожарами в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Маниса и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш", — заявили в ведомстве.

Масштабные лесные пожары охватили разрушенную землетрясениями провинцию в Турции

Масштабные лесные пожары охватили разрушенную землетрясениями провинцию в Турции

Ранее стало известно, что мощные лесные пожары добрались до турецкого курортного города Кемера. Как сообщили читатели Лайфа, яркое пламя бушует вблизи отелей, заполненных туристами.

Анатолий Симоненко
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