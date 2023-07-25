В Турции три близкие к курортным зонам провинции охватили лесные пожары
Провинции Анталья, Маниса и Кахраманмараш в Турции охватили лесные пожары
Объятые пожаром леса в районе Каш в Анталье. Обложка © Twitter / @TurkishIndy
Лесные пожары в Турции зафиксированы в провинциях Анталья, Маниса и Кахраманмараш. По данным Генерального департамента лесного хозяйства страны, власти предпринимают все меры для их тушения.
"Продолжаем бороться с лесными пожарами в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Маниса и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш", — заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что мощные лесные пожары добрались до турецкого курортного города Кемера. Как сообщили читатели Лайфа, яркое пламя бушует вблизи отелей, заполненных туристами.