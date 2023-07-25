Российским туристам рассказали, как вести себя на фоне лесных пожаров в Турции

Российским туристам в Турции не стоит волноваться в связи с лесными пожарами в этой стране. Им нужно следить за ситуацией и быть на связи с турагентствами. Об этом заявил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Если ситуация будет меняться, то их, безусловно, поставят в известность. Но пока об эвакуационных мероприятиях речь не идёт", — сказал он.

По словам Осауленко, в случае каких-то важных для туристов решений в связи с пожарами об этом предупредят туроператоров. А они со своей стороны должны будут донести информацию до отдыхающих россиян.