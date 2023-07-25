Российским туристам рассказали, как вести себя на фоне лесных пожаров в Турции
Эксперт Осауленко: Туристам не стоит волноваться из-за пожаров в Турции
Российским туристам в Турции не стоит волноваться в связи с лесными пожарами в этой стране. Им нужно следить за ситуацией и быть на связи с турагентствами. Об этом заявил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
"Если ситуация будет меняться, то их, безусловно, поставят в известность. Но пока об эвакуационных мероприятиях речь не идёт", — сказал он.
По словам Осауленко, в случае каких-то важных для туристов решений в связи с пожарами об этом предупредят туроператоров. А они со своей стороны должны будут донести информацию до отдыхающих россиян.
В беседе с RT Осауленко рекомендовал не паниковать тем, кто собирается ехать на отдых в Турцию. Он напомнил, что подобные погодные катаклизмы в последние годы довольно часто происходят в разных странах. Кроме Турции это, например, также Испания и Италия.
Напомним, в Турции зафиксированы лесные пожары в провинциях Анталья, Маниса и Кахраманмараш. До курортного Кемера также добрался огонь. Для борьбы с пожарами Россия отправила в Турцию самолёты-амфибии. Генконсульство РФ в Анталье попросило туристов не покидать отели из-за лесных пожаров.
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